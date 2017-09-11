Мощная вспышка на Солнце может вызвать магнитную бурю на Земле 12-13 сентября

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Произошедшая в воскресенье мощная вспышка на Солнце может вызвать магнитную бурю 12-13 сентября на Земле, сообщает институт ионосферы Национального центра космических исследований и технологий.

«10 сентября на Солнце произошла мощная вспышка, аналогичная вспышке, произошедшей 6 сентября. Наблюдался мощный выброс корональной массы, направленный, в основном, на запад, однако он может задеть магнитосферу Земли и вызвать магнитную бурю 12-13 сентября», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте центра.

Как отмечается, во время вспышки в воскресенье наблюдался мощный поток частиц высоких энергий, который был зарегистрирован не только на геостационарных орбитах, но и сетью наземных установок. После этого явления на Солнце наблюдалось «солнечное цунами» — волна вещества, «прокатившаяся» по солнечному диску.

В настоящее время наблюдается повышение уровня радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, которое будет продолжаться в ближайшие дни.

«Поток частиц был настолько мощным, что они достигли уровня Земли, что наблюдается достаточно редко. Последнее подобное событие было зарегистрировано в январе 2014 г. Во время таких событий резко увеличивается вероятность сбоя спутниковой электроники. Космонавты на МКС и пассажиры авиалайнеров, трассы которых расположены на высоких широтах, могут получить дополнительную дозу облучения за счет частиц солнечного происхождения. Во время таких событий авиакомпаниям рекомендовано изменять авиатрассы на более низкоширотные, где поток частиц становится слабее», — отмечают в институте ионосферы.