Сейсмологической службе Казахстана необходимо дополнительно 52 сейсмические станции

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов . Сейсмологической службе Казахстана для улучшения прогнозирования сейсмических событий необходимо дополнительно 52 сейсмические станции, считает директор Института сейсмологии Анвар Боранбаев.

«Минимум, который нам необходим, это дополнительно 52 сейсмические станции, которые будут расположены в центральном, северном и западном регионах Казахстана. Благодаря расширению сети мы получим больший объем информации по тем территориям, которые в плане сейсмичности слабо изучены», — сказал А. Боранбаев в ходе XII Международной сейсмологической школы в понедельник.

Также он сообщил, что в планах сейсмологической службы РК – открытие трех филиалов в Актау, Шымкенте и Восточном Казахстане и, соответственно, увеличение штата сотрудников до 900 специалистов. Также есть намерение обновления научного оборудования на действующих сейсмических станциях.

Сегодня в Казахстане действует 63 сейсмические станции.

«Чтобы поставить диагноз той или иной территории и определить время, место и энергию сейсмического события, сейсмические станции должны располагаться в радиусе 20 км. Возможно, это есть в Японии, США, странах Европы. У нас этой составляющей нет, поэтому я преклоняюсь перед нашими специалистами научно-исследовательского профиля, добывающими в существующих условиях возможный объем информации, которую мы используем в рамках работ по прогнозированию», — отметил А. Боранбаев.

Также он уточнил, что для проведения мероприятий по усилению сейсмологической службы необходимо финансирование в размерах Т3,5 млрд в год течение 8 лет.