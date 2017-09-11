Размещение госзаказа в частных школах частично снимет нагрузку с государства, считают в МОН РК

Астана. 11 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Размещение государственного образовательного заказа в частных школах частично снимет нагрузку с государства, считает вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

«В текущем году на прошлой сессии депутаты мажилиса приняли норму в законе «Об образовании», где дается право размещать государственный образовательный заказ в частных школах. Сейчас у нас все нормативные акты в принципе есть, по душевому нормативу могут открываться частные школы и финансироваться за счет средств местного бюджета. Мы думаем, что это снимет нагрузку в ряде регионов, например, в городах Астана и Алматы», — сказала Б. Асылова журналистам в понедельник после заседания комиссии фракции «Нур Отан» по контролю за эффективным расходованием бюджетных средств, выделяемых из Нацфонда.

«За счет государственного заказа они будут получать определенный бюджет, доход на одного ученика. Подушевой норматив будет с коммунальными услугами порядка 300 тыс. тенге в год на одного ученика – государственный образовательный заказ. Это зависит от класса. 1-4 классы – меньше, среднее звено – чуть больше и старшее – еще больше. Небольшой там разброс в деньгах», — уточнила она.

По ее мнению, подобный подход частично снимет нагрузку с государства.

«Может быть, какие-то родители захотят в частной школе обучать детей. Они будут получать субсидию за счет бюджета, а часть будут софинансировать за счет родительской платы. Это мировая практика, нормальный процесс», — добавила А.Асылова.

По ее словам, в Казахстане уже построены частные школы во многих регионах, в частности в Актюбинской, Жамбылской и Карагандинской областях.

«Есть частники, инвесторы, которые уже построили школы. Причем никаких льгот и преференций нет, это по аналогии с программой «Балапан» – государственный образовательный заказ. Единственное – по садикам, которые в рамках «Балапана» открыты, у них более низкие требования к лицензированию, более мягкие. Здесь те, кто открывает частную школу, полностью процедуры лицензирования по образовательной деятельности проходят», — отметила вице-министр.

По данным МОН РК, в республике действуют 127 частных школ.