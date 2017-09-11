Отсутствие рыбозащитных устройств на плотине могло привести к массовой гибели рыбы в Аральском море

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Алматы. 11 сентября. КазТАГ — Природоохранной прокуратурой Кызылординской области инициировано уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в Малом Аральском море 7-8 августа, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«По данным специалистов, одной из основных причин гибели рыбы явился большой объем воды, поступившей в низовье реки Сырдарья, в том числе в Малый Арал, а также отсутствие рыбозащитных устройств на гидротехническом сооружении», — говорится в сообщении в понедельник. 

«Вследствие такого положения, сопровождавшегося жаркой погодой и снижением сброса воды, погибли 210 тонн рыбной молоди. По данному факту природоохранной прокуратурой Кызылординской области инициировано уголовное дело по ст.336 (нарушение правил охраны рыбных запасов) и по ч.2 ст.371 (халатность) УК РК», — указано в сообщении.

Органом внутренних дел проводится досудебное расследование.

Как сообщалось, массовый мор рыбы был зафиксирован в ночь с 7 на 8 августа в нижнем бьефе Кокаральской плотины.

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