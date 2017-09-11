Астана. 11 сентября. КазТАГ — Взят под стражу сотрудник генеральной прокуратуры Казахстана К.Рахметов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Межведомственной следственно-оперативной группой генеральной прокуратуры расследуется ряд уголовных дел отношении сотрудника генеральной прокуратуры Рахметова К.Н. и следователя ДВД г. Алматы Решетова М.А.», — говорится в сообщении.

«В отношении Рахметова и Решетова судом избрана мера пресечения «содержание под стражей», — сообщается в информации.

Как поясняется, расследование ведется на основании заявлений ряда граждан по ч. 2 ст. 412 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и «по заявлению гр. И по ч. 2 ст. 274 УК (распространение заведомо ложной информации)».

«По материалам досудебного расследования, Рахметов и Решетов при отсутствии в действиях рядовых сотрудников правоохранительных и фискальных органов состава преступления инкриминировали им участие в преступной группе, пособничестве в лжепредпринимательстве и злоупотреблении служебным положением», — указано в сообщении.

Напомним, К. Рахметов возглавлял следственную группу по делу экс-главы финансовой полиции Алматы Амирхана Аманбаева, который был осужден на 14 лет в феврале 2017 года.

Экс-финполицейскому были предъявлены обвинения по ст.28 ч.5 (пособничество) ст.215 ч.3 (лжепредпринимательство, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций), ст.263 ч.4 (создание либо руководство преступным сообществом совершенные лицом с использованием своего служебного положения), ст.218 ч.3 п.п.1,3 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) (в редакции УК 2015 года), ст.307 ч.4 (злоупотребление должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия), ст.311 ч.5 (получение взятки в особо крупном размере) (в редакции УК 1997 года) и др.

По уголовному делу проходили 36 подсудимых.