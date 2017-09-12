Использовать опыт Исландии для развития спорта в Казахстане предлагает Сагинтаев

Астана. 12 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Использовать опыт Исландии для развития спорта в Казахстане предлагает премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Сегодня у нас в 17% школ страны нет собственных спортивных залов. Я вот недавно на форуме Kazenergy встречался с бывшим президентом Исландии. Мы знаем, что после чемпионата Европы у всех на слуху эта маленькая страна. Он говорил мне, что в каждом маленьком населенном пункте у них имеется спортивный зал. В каждом! То есть таланты имеются везде, не только в больших городах», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

«Относительно тренеров он говорит: чтобы выявить таланты, необходимо достаточное количество тренеров, причем талантливых. Но откуда они появляются? За счет заработной платы, то есть у них заработная плата другая. Иными словами – нужен комплексный подход для того, чтобы мы могли вовлечь наших детей с раннего детства в спорт. Для этого опять же: школа, спортзал, инвентарь, потом мы уже приходим в школу больших достижений», — уверен глава правительства.