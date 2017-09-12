Алматы. 12 сентября. КазТАГ – В Алматы задержали мошенницу, обещавшую квартиры по госпрограмме, сообщает пресс-служба ДВД города.

«Оперативники задержали едва ли не с поличным 35-летнюю гражданку Т. в момент, кода она пыталась провернуть очередную аферу», — сообщил начальник УВД Медеуского района Болат Тотыбаев.

По его словам, гражданка Т., ссылаясь на якобы имеющиеся знакомства в ряде государственных органов, обещала своим «клиентам» за определенную плату в течение месяца помочь в получении квартиры по государственной программе.

«Свое вознаграждение она получала сразу же, однако, как показало время, обещаний выполнять не собиралась. Такие услуги не могут носить законного характера, поэтому большинство потерпевших не стали писать заявление в полицию», — отметил Б.Тотыбаев.

По данным ДВД, подозреваемая фигурирует в 5 аналогичных преступных эпизодах. Ее действия квалифицируются как мошенничество в крупном размере, совершенное путем злоупотребления доверия. Общая сумма нанесенного гражданам материального ущерба составляет Т8 млн.

Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ст.190 ч.3 УК РК. На данный момент подозреваемая задержана и водворена в ИВС ДВД Алматы.