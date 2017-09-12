Полиция Алматы разоблачила очередного любителя легкой наживы

Речь идет о 35-летней гражданке Т., которую оперативники задержали едва ли с поличным, в момент, кода она пыталась провернуть очередную аферу.

«Гражданка Т., 1983 г.р., ссылаясь на, якобы, имеющиеся знакомства в ряде государственных органов, обещала своим «клиентам» за определенную плату в течение месяца помочь в получении квартиры по государственной программе. Свое вознаграждение она получала сразу же, однако, как показало время, обещаний выполнять не собиралась. Такие услуги не могут носить законного характера, поэтому большинство потерпевших не стали писать заявление в полицию. В настоящее время подозреваемая фигурирует в 5 аналогичных преступных эпизодах. Ее действия квалифицируются, как мошенничество в крупном размере, совершенное путем злоупотреблением доверия. Общая сумма нанесенного гражданам материального ущерба составляет 8 миллионов тенге. Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ст.190 ч.3 УК РК. На данный момент подозреваемая задержана и водворена в ИВС ДВД Алматы» — рассказал начальник УВД Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

В связи с неоднократностью эпизодов, полицейские призывают граждан, также ставших жертвами преступных действий вышеуказанной гражданки, незамедлительно обратиться в УВД Медеуского района по телефонам: 254-48-04; 254-48-09; 8-702-296-96-45; 8-707-258-03-06 и 8-702-258-03-06.

Пресс-служба ДВД города Алматы