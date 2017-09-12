Назарбаев обсудил с главой национального центра кардиохирургии значимость конгресса кардиохирургов для отечественной медицины

Астана. 12 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрием Пя, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник, в ходе встречи глава государства отметил особую значимость проведенного в Астане 27-го конгресса Всемирной ассоциации сердечно-сосудистых и торакальных хирургов для развития отечественной медицины.

«Впервые в Казахстане собрался конгресс кардиохирургов всего мира. Это является мировым признанием отечественной хирургии», — сказал президент Казахстана.

В свою очередь Ю.Пя доложил Н.Назарбаеву об итогах работы конгресса, в котором приняло участие более 1 тыс. иностранных делегатов. По его информации, конгресс признан одним из лучших согласно оценке исполнительного комитета всемирной ассоциации.

В завершение глава государства пожелал Ю.Пя успехов и новых достижений в его дальнейшей работе.

27-й конгресс Всемирной ассоциации кардиоваскулярных и торакальных хирургов прошел в Астане с 1 по 3 сентября. В нем приняли участие специалисты из 50 стран мира.

На конгрессе обсуждался широкий круг тем, включая хирургию врожденных и приобретенных пороков сердца, хирургию ишемической болезни сердца, вопросы детской кардиохирургии, интервенционной кардиохирургии, использование гибридных технологий в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также актуальные проблемы трансплантации сердца.