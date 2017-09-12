Прокурор попросил суд наказать бывшего замначальника ДЧС Карагандинской области штрафом и лишить госнаград

Караганда. 12 сентября. КазТАГ – Прокурор попросил суд наказать бывшего заместителя начальника ДЧС Карагандинской области штрафом и лишить государственных наград, сообщил корреспондент КазТАГ.

«Прошу признать Вадима Магамадова виновным в совершении преступления по ст.361 ч.2 и 366 ч.2 УК РК и назначить наказание в виде штрафа 2 тыс. МРП с конфискацией имущества и с пожизненным правом занимать государственную должность», — сказал прокурор отдела прокуратуры района Казыбек би Сагынгали Кужанов во вторник.

«По ст.366 УК РК прошу назначить наказание в виде штрафа в 60-кратном размере взятки… В соответствии со ст.58 ч.3 УК РК, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, прошу назначить В.Магамадову наказание в виде штрафа в размере 12 млн тенге с конфискацией имущества и с лишение права пожизненно занимать государственные должности. Кроме того, лишить В.Магамадова государственных наград «Енбек» 2 степени, лишить звания «полковник гражданской обороны», — уточнил С. Кужанов.

Напомним, в апреле этого года по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений был задержан замначальника ДЧС Карагандинской области, полковник гражданской защиты В. Магамадов.

Сообщалось, что он, злоупотребляя полномочиями, неправомерно снижал суммы штрафов за выявленные нарушения правил пожарной безопасности субъектами предпринимательства, а также получал незаконные вознаграждения за продление сроков исполнения предписаний. Так, 4 апреля при получении взятки в размере Т200 тыс. от предпринимателя он был задержан с поличным и водворен в ИВС ДВД Караганды.

Также 6 апреля суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей и постановил водворить В.Магамадова в следственный изолятор на 2 мес.

В конце апреля между прокурором Карагандинской области и подсудимым было заключено процессуальное соглашение, в соответствии с которым подозреваемый во время досудебного расследования полностью признал свою вину. В общей сложности В.Магамадов должен был выплатить штраф в Т12 млн.

Однако 1 июня суд вернул дело в прокуратуру.

1 МРП = Т2269.