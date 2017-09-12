Назарбаев посетил новый отель в Астане

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Астана. 12 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил отель «The St.Regis Astana», сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе посещения глава государства ознакомился с макетом гостиницы и осмотрел один из номеров нового отеля, расположенного на территории Центрального парка Астаны на левом берегу реки Ишим», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

По данным пресс-службы, в отеле – 120 номеров, включая 23 люкса с приватными террасами и видами на парк и реку. Кроме того, здесь выставлены предметы современного искусства, созданные казахстанскими и иностранными художниками.

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