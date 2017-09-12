В ОПЕК заявляют о ребалансировке мирового рынка нефти и дальнейшем снижении ее запасов

Алматы. 12 сентября. КазТАГ — Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо считает, что пакт ОПЕК+ об ограничении добычи сырья способствует восстановлению баланса на мировом рынке нефти, пишет Reuters.

«Очевидно, что ребалансировка рынка идет полным ходом благодаря строгому соблюдению условий соглашения членами ОПЕК и не входящими в нефтекартель странами», — сказал М. Баркиндо, выступая на отраслевой конференции в Оксфорде.

Он добавил, что рост спроса на нефть, который будет наблюдаться до конца этого года, поможет еще больше снизить запасы сырья.

Береговые запасы нефти снижаются, а с июня можно наблюдать сокращение запасов в плавучих хранилищах, отметил М.Баркиндо.

Среди других факторов поддержки рынку, помимо пакта об ограничении добычи сырья, генсек ОПЕК назвал рост спроса на нефть во второй половине этого года почти на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с первым полугодием.

«Такой всплеск спроса поможет еще больше снизить коммерческие запасы (нефти)», – считает генсек ОПЕК.

Ранее сообщалось, что ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня, в том числе Казахстан – на 20 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на I полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года.

Сейчас профильные министры обсуждают возможность продления пакта ОПЕК+ как минимум еще на 3 мес. Следующая встреча ОПЕК запланирована на ноябрь.