Очередное повышение цен на бензин в Казахстане связано с ремонтом казахстанских НПЗ и зависимостью от российского топлива

Астана. 12 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Очередное повышение цен на бензин в Казахстане связано с плановым ремонтом казахстанских НПЗ и зависимостью от российского топлива, сообщил директор департамента развития нефтяной промышленности министерства энергетики РК Куаныш Кудайбергенов.

«Один раз в год, согласно графику, и сейчас тот период, когда Атырауский завод в августе встал на ремонт до 18 сентября, 20 сентября Павлодарский завод становится на ремонт до 25 октября. Как раз вот этот объем, который эти заводы недопроизводят, мы вынуждены импортировать из РФ. Цены на границе с РФ должны конкурировать с экспортным западным направлением ГСМ из РФ», — сказал К. Кудайбергенов на брифинге в минэнерго во вторник.

В то же время он напомнил о серьезной зависимости Казахстана от российского горючего.

«У нас сохраняется импортозависимость от российского бензина и дизельного топлива. По бензину марки АИ-92 — 30%, по дизельному топливу — 15%. В свою очередь, заводы продолжают работу по наращиванию производства светлых нефтепродуктов. С начала года нами было переработано 10 млн 345 тыс. тонн, это 104% (к показателю – КазТАГ) аналогичного периода прошлого года», — пояснил К.Кудайбергенов.

По данным минэнерго, в настоящее время на границе с РФ цена дизельного топлива составляет $501, бензина — $525 за тонну.

«Все это в итоге влияет на конечную цену импортного российского бензина «на пистолете», она гораздо выше, чем казахстанский бензин. В обычное время цена складывается следующим образом: 70% бензина — это отечественный бензин на заправках, 30% — это российский бензин, и исходя из этой пропорции складывается средняя цена. Сейчас, когда доля российского топлива возросла, соответственно, и средняя цена немного возрастает. Но данные колебания носят сезонный характер, связаны они с увеличенным спросом и ограниченным предложением из-за остановок завода. Мы думаем, что к концу октября баланс выправится и цены нормализуются», — утверждает К. Кудайбергенов.

Напомним, что на днях на всех АЗС Казахстана подорожал бензин. Цены на заправках в среднем поднялись на Т2-3 за литр. Некоторые столичные автозаправки заправляли АИ-92 уже по Т149 за литр.