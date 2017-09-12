Поправки в Земельный кодекс РК внесут на рассмотрение мажилиса в ноябре

Астана. 12 сентября. КазТАГ – Рассмотрение поправок в Земельный кодекс РК в мажилисе намечено на ноябрь, сообщила руководитель управления развития земельных отношений и землеустройства комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства РК Жанар Каржанова.

«Разработанные поправки в Земельный кодекс были внесены в парламент 17 февраля текущего года. До каникул состоялось 7 заседаний рабочей группы, сейчас работы возобновятся. Предполагается, что в ноябре поправки будут рассмотрены мажилисом парламента и будут переданы в сенат. Мы надеемся, что они будут приняты до конца 2017 года», — сообщила Ж. Каржанова на пресс-конференции во вторник.

В свою очередь заместитель председателя комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Еркебулан Дауылбаев перечислил, какие поправки предполагается внести в Земельный кодекс. В частности, будут установлены максимальные размеры сельхозземель, предоставляемых в аренду казахстанцам, при этом предоставление земель будет происходить на конкурсной основе.

«Новый порядок предусматривает опубликование извещения о проведении конкурса в СМИ, на официальных интернет-ресурсах акимата и МСХ. В состав конкурсной комиссии, определяющих победителей конкурса, предусмотрено включение представителей общественных советов и Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен». Обязательным условием участия в конкурсе будет предоставление участником конкурсного предложения, включающего в себя не только бизнес-план ведения сельхозпроизводства, но и обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, обязательства по созданию рабочих мест для местного населения», — подчеркнул Е. Дауылбаев.

Также он отметил, что в целях контроля за рациональным использованием предоставляемых земель, предусмотрено ведение постоянного мониторинга: первые 5 лет аренды – ежегодно, в последующие периоды на орошаемой пашне – каждые 3 года, на богарной – каждые 5 лет.

Кроме того, законопроектом предусмотрено усиление требований по предоставлению земель в пограничной полосе и пограничной зоне государственной границы, где устанавливается запрет на владение землей иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и юридическим лицам с иностранным участием. Сейчас, по данным МСХ, в аренде иностранных пользователей в рамках совместных предприятий находится 65 тыс. га земель сельхозназначения.

Для решения проблемы недостаточной обеспеченности сельского населения пастбищными угодьями для выпаса скота законопроектом предусматриваются нормы по обеспечению населения пастбищами с определением необходимого их объема.