Руководству «Казавиаспаса» и «Казавиалесохраны», подозреваемым в получении взятки в $100 тыс., продлен арест

Алматы. 12 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Подозреваемым в получении взятки в $100 тыс. генеральному директору АО «Казавиаспас» Малику Досымбекову и генеральному директору РГКП «Казавиалесохрана» Толеугазы Сексенбаеву продлен арест, сообщила пресс-служба Алматинского городского суда.

«Постановлением суда № 2 Медеуского района мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Малика Досымбекова и Толеугазы Сексенбаева продлена до 3 месяцев, то есть до 13 октября», — сказали в суде во вторник.

Как сообщалось ранее, 13 июля департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по г. Алматы после получения части взятки в размере $50 тыс. от руководителя иностранной компании за подписание контракта на приобретение вертолета марки «МИ-171Е» стоимостью $12 млн задержаны с поличным генеральный директор АО «Казавиаспас» КЧС МВД РК М. Досымбеков и генеральный директор РГКП «Казавиалесохрана» МСХ РК Т. Сексенбаев.

При этом сообщается, что общая сумма взятки составила $100 тыс.