В Казахстане предлагают отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли

Астана. 12 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . В проекте нового Налогового кодекса РК предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Министерством национальной экономики совместно с отраслевыми министерствами и в тесном взаимодействии с бизнес сообществом, включая палату «Атамекен», разработан проект нового Налогового кодекса, в рамках которого предусмотрены изменение идеологии, внедрение стимулирования и упрощение администрирования», — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства во вторник.

«Идеология будет направлена на защиту добросовестного налогоплательщика. Стимулы получат различные сектора экономики. Администрирование упростится, и будет мотивировать самостоятельную уплату налогов. В частности, предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт по углю», — добавил он.

Также Т.Сулейменов сообщил, что для ускорения разведки твердых полезных ископаемых вводится механизм арендных платежей.

«Планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки. Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование. Для ускорения разведки твердых полезных ископаемых вводится механизм арендных платежей. Предоставляется возможность учесть расходы неуспешной разведки в другом добычном контракте в рамках одного юридических лиц», — уточнил министр.

Кроме того, он добавил, что будут пересмотрены подходы по определению доходов при реализации нефти и газа ниже себестоимости. Также предлагается снижение ставки НДПИ на олово с 6% до 3%. Это делается для поддержания новой отрасли металлургии – оловянной промышленности.