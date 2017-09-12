В Казахстане предлагают отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли

Новости 69 0

Астана. 12 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров. В проекте нового Налогового кодекса РК предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Министерством национальной экономики совместно с отраслевыми министерствами и в тесном взаимодействии с бизнес сообществом, включая палату «Атамекен», разработан проект нового Налогового кодекса, в рамках которого предусмотрены изменение идеологии, внедрение стимулирования и упрощение администрирования», — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства во вторник.

«Идеология будет направлена на защиту добросовестного налогоплательщика. Стимулы получат различные сектора экономики. Администрирование упростится, и будет мотивировать самостоятельную уплату налогов. В частности, предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт по углю», — добавил он.

Также Т.Сулейменов сообщил, что для ускорения разведки твердых полезных ископаемых вводится механизм арендных платежей.

«Планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки. Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование. Для ускорения разведки твердых полезных ископаемых вводится механизм арендных платежей. Предоставляется возможность учесть расходы неуспешной разведки в другом добычном контракте в рамках одного юридических лиц», — уточнил министр.

Кроме того, он добавил, что будут пересмотрены подходы по определению доходов при реализации нефти и газа ниже себестоимости. Также предлагается снижение ставки НДПИ на олово с 6% до 3%. Это делается для поддержания новой отрасли металлургии – оловянной промышленности.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Конкурсную процедуру прохождения проектов ГЧП в Казахстане сократят до 3-х этапов
  2. В Казахстане предлагают автоматически расторгать договоры застройщиков с дольщиками в случае несвоевременных выплат
  3. Использовать солому вместо угля в котельных предлагают в Северном Казахстане
  4. В Казахстане пора изменить подход проверяющих органов «есть нарушение – держи штраф», считает глава МНЭ
  5. Сократить до 1,2 тыс. сотрудников в контрольно-надзорных органах Казахстана предлагают в МНЭ

Новости партнеров

Загрузка...