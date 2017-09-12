В проекте нового Налогового кодекса РК для развития МСБ предусмотрен режим фиксированного вычета в зависимости от прибыли

Астана. 12 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В проекте нового Налогового кодекса Казахстана для развития малого и среднего бизнеса (МСБ) предусмотрен режим фиксированного вычета в зависимости от прибыли, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«В рамках проекта нового Налогового кодекса для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов. Так, предлагается новый альтернативный режим — режим фиксированного вычета. Это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль. Он может вычитать без подтверждения половину своей выручки. А если начнет вести учет расходов, то получает премии (вычеты) за подтверждение расходов. То есть налогоплательщикам предоставляется право выбора режима», — сказал Т. Сулейменов в ходе заседания правительства во вторник.

Кроме того, он сообщил, что в рамках нового Налогового кодекса плательщики по единому земельному налогу не будут являться плательщиками НДС, независимо от оборота.

«Для снижения нагрузки на фонд оплаты труда предлагается отменить социальный налог за главу, членов и работников крестьянских фермерских хозяйств. Будет разрешено осуществление прочих видов деятельности с раздельным учетом. С 2020 года в данном режиме налог будет определен с оборота в размере 0,5% (сейчас зависит от оценочной стоимости)», — пояснил министр.

Т. Сулейменов заверил, что представителям МСБ будет предоставлено время для изучения изменений в налоговом законодательстве.

«Все поправки в Налоговый кодекс предлагается принимать не позднее 1 июля следующего года. Их предлагается вносить консолидированно, одним законопроектом. Это даст бизнесу возможность для подробного изучения изменений», — подчеркнул он.