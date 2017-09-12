Водитель, сбивший насмерть пешехода, задержан – ДВД Алматы

Полицейские Алматы задержали водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое зафиксировано 8-го сентября в 20 часов 22 минуты в Турксибском районе Алматы. Согласно материалам уголовного дела, что расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст. 345 ч.3 УК РК, неустановленное лицо за рулем автомашины марки «Тойота Камри, следуя по проспекту Суюнбая в южном направлении, севернее улицы Бекмаханова, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запад в неустановленном месте.

«Вместо того, чтобы оказать пострадавшему помощь, водитель иномарки предпочел скрыться. Увы, человека скончался. Спустя несколько минут нами оперативным путем была установлена машина, на которой сбили пешехода, и личность ее водителя. Транспортное средство с явными признаками ДТП было обнаружено брошенным в частном секторе неподалеку, на улице Жигулевская. А водитель, между тем, стал основательно прятаться от органов следствия. Тщетно. Накануне он был разоблачен и допрошен. Мужчина, 1975 года рождения, является жителем Алатауского района Алматы. В настоящее время отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий Управления дознания по данному факту ведется следствие, в рамках которого будут проведены соответствующие экспертные исследования. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя», — сообщил начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

Пресс-служба ДВД города Алматы