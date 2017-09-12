Алматы. 12 сентября. КазТАГ – Жамбылская птицефабрика планирует экспортировать куриные яйца в Иран и Афганистан, сообщает пресс-служба акима области.

«На сегодня продукция пользуется спросом среди жителей региона и Алматинской области. Руководство птицефермы планирует экспортировать куриные яйца в Иран и Афганистан», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Как отмечается, в данный момент птицефабрика наращивает производственную мощность. Предприятие по производству куриных яиц функционирует в Жамбылском районе 2-ой месяц. В день здесь получают 75 тыс. яиц.

«Районная птицефабрика располагает 90 тыс. поголовья кур голландской породы «Ломан-классик», которую закупают в Кемеровской области России. После расширения предприятия количество несушек увеличится. Фабрика планирует выпускать до 80 млн яиц в год», — отмечает пресс-служба.

В данное время на предприятии ведутся монтажные работы. В скором времени будут запущены все три корпуса, что позволит производить 210 тыс. яиц в сутки. Ожидается поставка сортировального оборудования из Голландии

«С открытием птицефабрики постоянными рабочими местами обеспечены 37 местных жителей. При выходе на полную мощность откроются еще столько же дополнительных рабочих мест», — подчеркивает пресс-служба акима области.

Проект реализован в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития РК. Его стоимость – Т914 млн.