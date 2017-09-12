«Бакытжан Сагинтаев подводит итоги первого года своей деятельности». «О введении латиницы в Казахстане». «Асхана – Ashana. По предлагаемому алфавиту следует читать аШана?». «Пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы»

Сетевой Казахстан. 12 сентября 2017г.

SAYASAT . ORG . «Год за два» — Десятый премьер-министр Бакытжан САГИНТАЕВ подводит итоги первого года своей деятельности. Главный же вывод, который напрашивается — он не провалил работу и закрепился как премьер-министр. Его управленческий стиль – планомерная и спокойная работа, без резких движений и претензий. Одним словом, за минувший год премьер-министр Сагинтаев подчеркнул имидж технократа. Но говоря о последующих задачах Сагинтаева, возникает вопрос – сможет ли технократ застолбить за правительством новую роль в перестраиваемой работе госаппарата, главный акцент которой заключается в большей самостоятельности и ответственности каждой из ветвей власти.

KAZPRAVDA . KZ . «Предварительный алфавит казахского языка на латинице» —

В ходе парламентских слушаний, посвященных вопросам введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинице, директор республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шаяхметова Ербол ТЛЕШОВ представил предварительный, неутвержденный казахский алфавит на латинице.

TIME . KZ . «Уроки латиницы» — В понедельник парламентариям впервые представили вариант алфавита казахского языка на латинской графике. Вместо нынешних 42 (на кириллице) в нем 25 букв и 8 диграфов, обозначающих специфичные казахские звуки. Ученые-филологи, разработавшие латиницу для госязыка, уверены, что этими буквами можно передать исконную природу его звучания.

Петр СВОИК – «Белые доспехи против белых халатов» — Ситуация вокруг перехода на страховую медицину в нашей стране приобретает уже характер настоящего сражения, на которое председатель правления НПП “Атамекен” Аблай МЫРЗАХМЕТОВ явился в доспехах Белого рыцаря и выступил в поединке с министром здравоохранения Елжаном БИРТАНОВЫМ на стороне Сил Добра. Молодой же министр, удостоившийся накануне высочайшей похвалы, как-то очень неосторожно оказался на Темной стороне.

EXCLUSIVE . KZ . «Чем рискует Елжан Биртанов, принимая половинчатые решения по ОСМС?» — директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим ОШАКБАЕВ — Я думаю, что лучшим способом для доработки реформы было бы создание открытой, нормальной рабочей группы, которая могла бы детально рассмотреть все «за» и «против». Реформу нужно концептуально, иначе она вызовет отторжение общества.

TENGRINEWS . KZ . Жаксылык САБИТОВ – «О введении латиницы в Казахстане» — Вопрос с латинизацией казахского языка решен. Скоро будет предложен окончательный вариант латинского алфавита для казахского языка. Население Казахстана фактически является свидетелем "тихой революции", которая как поменяет статус казахского языка, так и запустит механизм его модернизации. Здесь стоит отметить несколько моментов, которые нам кажутся важными. Первое, смена алфавита — это модернизационный проект, направленный на реформирование страны. Как мы знаем из работ теоретиков исследования наций и национализма, смена алфавита — один из эффективнейших инструментов "конструирования единой нации".

«В образовании важное отличие этого года — отсутствие серьезных новшеств, предстоит работа над качеством» — Начался новый 2017-2018 учебный год. Каковы основные направления работы, чего ожидать от этого года ученикам, их родителям и педагогам? На эти и другие вопросы ответил министр образования и науки РК Ерлан САГАДИЕВ — Повторюсь, серьезных новшеств в этом году не будет. Основные трудные решения в сфере образования были обсуждены и приняты в прошлом году. В этом году мы последовательно реализуем все то, что планировалось ранее. И пятидневка, и обновленное содержание образования, и английский — готовились много лет до меня. Мне просто выпала честь начать масштабное внедрение. Еще раз хочу сказать, мы готовим детей к будущему. Я благодарю всех предшествующих министров за то, что эта работа сегодня стала возможной.

BETTER . KZ . ««Титаник» отечественного образования дал отчетливый крен… аварийный?» — Реформаторские потуги каждого нового министра образования привели к закономерному результату: образовательная миграция из Казахстана в этом году вышла на новый пик, который одновременно можно охарактеризовать как точку… невозврата. В этом году уже около 40 тысяч абитуриентов не стали сдавать Единое Национальное тестирование (ЕНТ), а собрали чемоданы и уехали получать дальнейшее образование в России. Можно с большой долей уверенности констатировать, что назад большинство этих молодых людей не вернется. И лукавые попытки обосновать эту миграцию национальным составом уехавших на учебу в Россию — мол, сплошь славянское население — разбиваются о факты. А факты в том, что от казахстанского высшего образования (как и, собственно, от обрыдлой казахстанской действительности) сломя голову бегут не только русские, но и казахи. Бегут все, у кого хватает умений и… знаний.

MATRITCA . KZ . Евгений ДРОБЯЗКО, руководитель «Открытая Азия онлайн» — «Представленный проект казахского алфавита слишком сырой» — LATYN AELIPBIINING UELGISI!!! Это так надо будет писать ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ ҮЛГІСІ???

Асхана – Ashana. По предлагаемому алфавиту следует читать аШана, не так ли?

Или вот Намазхана – Namazhana. Тот же самый принцип – намаЖана.

Теперь представьте, как будем писать слово аңғару. Что-то вроде anggharw! Это как вообще? Әңгіме – aenggime! Kuelaeshting kuejewi – Күләштің күйеуі… Zhylqyshy – жылқышы…Twghan kueningmen — туған күніңмен…

Про то что У хотят заменить на W вообще отдельная тема. Wlanw!!! Кто из иностранцев догадается, что это улану?

CAMONITOR . COM . «Что вынуждает казахстанцев эмигрировать за границу?» — Масштабы эмиграции из Казахстана нарастают, причем уезжают наиболее грамотные и перспективные. Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, число выбывших из нашей страны в прошлом году составило 34 965 человек – на 16,4 процента больше, чем в 2015-м. Об этой, а также о других связанных с ней проблемах мы беседуем с политологом Султанбеком СУЛТАНГАЛИЕВЫМ — Осознание отсутствия перспектив личностного и профессионального роста, финансово-материальной успешности, а также беспокойство за благополучие семьи и её безопасность в случае изменения внутриполитической ситуации в Казахстане, сама непредсказуемость этих изменений подталкивают людей к отъезду за границу.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы» — Известный казахстанский политолог Досым САТПАЕВ подвел итог завершившейся международной выставки ЭКСПО в Астане. Поговорили мы о "зеленых" технологиях, летающих по бескрайней казахстанской степи целлофановых пакетах и о "ворчливых алматинцах", которые на выставку все-таки поехали. Начав с критики ЭКСПО, собеседник рассказал и о пользе. Что хорошего Досым Сатпаев видит в ЭКСПО, читайте в нашем интервью.

FORBES . KZ . «Сколько иностранного капитала в банковском секторе Казахстана» — Ужесточение требований со стороны регулятора к БВУ влечет за собой укрупнение банковского рынка РК. Судя по озвученным декларациям о намерениях, количество участников рынка сокращается с 38 до 33 из-за консолидации или ликвидации некоторых участников. Что касается иностранных игроков, то после ухода с казахстанского рынка корейского Kookmin Bank и прихода еще одного китайского их присутствие в совокупном собственном капитале банковского сектора снизится с 17,78 до 17,33%.

«Казахстан и США будут обмениваться данными о финансах своих граждан» — Минфин РК и посол США в РК подписали соответствующее соглашение в понедельник, 11 сентября.

365 INFO . KZ . «Главная головная боль акима СКО – отбивать атаки российских националистов» — Данияр АШИМБАЕВ — Северный Казахстан населен по большей части славянским населением, поэтому в первые годы независимости руководил регионом этнический немец. Позже в числе акимов появлялись тяжеловесы с дипломатическим опытом работы, поскольку от северных соседей все чаще стали звучать претензии на территориальную принадлежность региона. Местный националитет в обиду область не давал, поэтому вокруг Северного Казахстана периодически вспыхивают ожесточенные дискуссии с элементами межнационального несогласия.

IA — CENTR . RU . Тимур ИСАХАНОВ – «Колонка раздраженного алмаатинца» — Городское хозяйство Алматы – государство в государстве. Это электричество, вода, транспорт, рекреационные зоны. Энергетическая инфраструктура мегаполиса вроде бы прошедшим летом обновлялась. По крайней мере, именно установкой нового оборудования объяснялись регулярные отключения электроэнергии в достаточно крупных районах Алматы. Лакмусовой бумажкой качества всех этих действий станет зима, когда нагрузка на электросети объективно возрастет. Например, подстанция на пересечении улиц Розыбакиева и Утепова в свое время сгорела после модернизации потому, что установили новое оборудование на входе и выходе, тогда как центральные блоки остались старые. Они-то и не выдержали возникшей нагрузки.

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