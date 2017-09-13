АБИИ готов предоставить дешевые деньги для казахстанской энергетики

Астана. 13 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) готов предоставить дешевые деньги Казахстану в национальной валюте на строительство объектов энергетики, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«АБИИ представляет для нас еще один источник дешевых денег. В отличие от других финансовых институтов, этот банк дает займы в сферу энергетики. Остальные в основном дают в возобновляемую энергетику, в сельское хозяйство, но именно на энергетические проекты у них мандата нет. Поэтому, если мы хотим построить электростанцию, нам будет сложно привлечь деньги из ЕБРР, к примеру», — сказал Т.Сулейменов в среду при обсуждении законопроекта, направленного на законодательное регулирование членства Казахстана в АБИИ.

«Азиатский банк на такие проекты деньги дает. Прямо в самих учредительных документах записана возможность предоставления финансирования в национальной валюте, в нашем случае — в тенге. Это существенно снижает валютные риски», — пояснил он.

Министр напомнил, что АБИИ является новым финансовым институтом с уставным капиталом в $100 млрд.