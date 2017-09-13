В Казахстане необходимо ввести регулирование рынка криптовалют, считает мажилисмен

Астана. 13 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Депутат мажилиса парламента РК Аманжан Жамалов заявил, что в Казахстане необходимо ввести регулирование рынка криптовалют.

«Уважаемый Данияр Талгатович, (Акишев, глава Нацбанка — КазТАГ), в настоящее время по всему миру, в том числе в Казахстане, распространяется технология «блокчейн» и криптовалюты. Национальный банк анонсировал разработку новой технологии мобильного приложения для совершения населением операций покупки и продажи ценных бумаг на базе блокчейн. В пилотном проекте рассматривается использование краткосрочных нот Нацбанка. Блокчейн и криптовалюта стали предметом предпринимательской деятельности. (…) Вместе с тем такая деятельность никак не регулируется. В Казахстане отсутствует законодательство, регулирующее криптовалютные транзакции, блокчейн-технологии», — сказал А. Жамалов, выступая с депутатским запросом в ходе пленарного заседания в мажилисе в среду.

Другой проблемой, по его словам, является тот факт, что криптовалюта может использоваться для финансирования незаконной деятельности, в том числе терроризма.

«Никто не знает, кто в Казахстане и сколько покупает криптовалюты, и куда и на какие цели отправляются эти деньги. Это актуально и в связи с тем, что множество криминальных операций, таких как торговля оружием, наркотики, успешно осваивают интернет-пространство и даже создаются свои онлайн площадки», — обратил внимание депутат.

«Исходя из вышеизложенного, считаю актуальным рассмотреть следующие вопросы. Первое — определение уполномоченного органа, который будет регулировать все госорганы по вопросу блокчейна и криптовалют. Второе — создание межведомственной комиссии с привлечением депутатов, общественности для обсуждения вопроса необходимости законодательного регулирования блокчейн-технологий и криптовалют», — полагает депутат.

В заключение он привел опыт других стран, где успешно регулируется рынок криптовалют

«Япония признала криптовалюты официальным платежным средством. В Южной Корее официально узаконили международные переводы в биткоинов. Россия планирует легализовать операции с биткоинами и другими криптовалютами в 2018 году», — констатировал А.Жамалов.