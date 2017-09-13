Мажилис одобрил ратификацию договора о торговле оружием

Астана. 13 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Мажилис парламента РК на пленарном заседании в среду одобрил проект закона «О ратификации договора о торговле оружием».

«Договор о торговле оружием был принят 2 апреля 2013 года. На сегодняшний день участниками договора является 91 государство. Сфера применения договора включает в себя категории обычных вооружений, такие как стрелковое оружие, боевые танки, а также воздушные и морские суда. Договор предусматривает создание и использование каждым государством-участником национальных систем контроля, включая контрольные списки, которые предоставляются в секретариат», — сказал заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

«Сам секретариат в данный момент содержится за счет бюджета Швейцарии. Каждая страна добровольно вносит взнос в соответствии со шкалой членских взносов, установленных в ООН. Для каждой страны подход дифференцированный. Для нашей страны, по данным МИД, определен ежегодный взнос в размере $5 тыс.», — уточнил Т.Мухтаров.

Вместе с тем он предупредил, что договором устанавливается прямой запрет на передачу вооружений в случае, если такая передача станет нарушением мер безопасности, принятых Советом безопасности ООН, нарушением международных обязательств государства по международным соглашениям, если эти вооружения или средства могут быть использованы для совершения актов геноцида, преступлений против человечества, серьезных нарушений Женевской конвенции, нападений на гражданские объекты или гражданских лиц.