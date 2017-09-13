Акимат Шымкента продаст акции ТЭЦ для погашения долгов предприятия за газ

Шымкент. 13 сентября. КазТАГ – Акимат Шымкента продаст акции ТЭЦ, чтобы погасить долг предприятия за газ, сообщил начальник городского отдела ЖКХ Нурлан Бектурсынов.

«Акимат Шымкента продаст акции ТЭЦ, чтобы погасить долг предприятия за газ. У города есть акции предприятия, и сейчас мы продаем около 20% акций. Сейчас проведены переговоры с ведущим акционером, достигнуты договоренности и подписаны правоустанавливающие документы», — сказал Н. Бектурсынов.

По его сведениям, вторым акционером является АО «Южэнергопром».

К этому решению акимат Шымкента пришел из-за огромного долга ТЭЦ за газ. Предприятие должно выплатить более Т1 млрд 600 млн. Необходимую сумму планируется получить от продажи акций примерно через неделю. После этого начнется подготовка ТЭЦ к отопительному сезону.

Как напомнили в акимате, от газоснабжения теплоэлектростанцию отключили еще в апреле, с тех пор предприятие простаивает. Здесь только проводился капительный ремонт оборудования. Как отметили сотрудники ТЭЦ, из-за простоя предприятие несет убытки.