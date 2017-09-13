В столице на время проведения «Astana Marathon 2017» перекроют улицы и изменят маршруты автобусов

Астана. 13 сентября. КазТАГ – В связи с проведением «Astana Marathon 2017» в столице временно будут перекрыты улицы, изменится и приостановится движение маршрутных автобусов, сообщает медиацентр акимата Астаны.

«17 сентября в рамках проведения марафона на определенных улицах столицы будет перекрыто движение. В связи с этим с 07.00 до 13.00 будет произведено временное изменение схем движения 49 маршрутов: № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 60, 61, 71, 73, 80, 105, 106, 300, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 312, 313, 315», — приводит медиацентр сообщение управления пассажирского транспорта города, опубликованное на сайте акимата в среду.

Отмечается, что также будет приостановлено движение 14 маршрутов: № 15, 19, 21, 29, 32, 51, 56, 70, 101, 102, 500, 501, 502, 506.

Работа общественного транспорта по вышеуказанным маршрутам будет восстановлена после открытия улиц.

«Схемы маршрутов можно найти на сайте upt.astana.kz и в мессенджере Telegram, в боте ТОО «Астана LRT» @astrabus_bot», — информирует управление.