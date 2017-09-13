Назарбаев обсудил с руководством Hyperloop One вопросы развития цифровой экономики в Казахстане

Астана. 13 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после республиканского совещания по вопросам цифровизации провел встречу с руководством компании Hyperloop One, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития цифровой экономики в Казахстане, а также обменялись мнениями о перспективах транспортно-логистических проектов на евразийском континенте», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.