Назарбаев обсудил с руководством Hyperloop One вопросы развития цифровой экономики в Казахстане

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Астана. 13 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после республиканского совещания по вопросам цифровизации провел встречу с руководством компании Hyperloop One, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития цифровой экономики в Казахстане, а также обменялись мнениями о перспективах транспортно-логистических проектов на евразийском континенте», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

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