ЕС потратит 120 млн евро на создание бесплатной сети Wi-Fi на всей своей территории

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Алматы. 13 сентября. КазТАГ – Евросоюз направит 120 млн евро на установку точек бесплатного беспроводного интернета (Wi-Fi) в общественных местах на всей территории стран сообщества, сообщает ТАСС.

Как указано в соответствующем документе, одобренном на сессии Европарламента в Страсбурге, предполагается, что начиная с 2018 года терминалы бесплатного беспроводного интернета появятся более чем в 6 тыс. городов и деревень на территории ЕС – в больницах, библиотеках, парках.

По словам еврокомиссара по цифровой экономике Марии Габриель, муниципалитеты сами определят, в каких местах необходимо установить точки доступа в первую очередь.

По словам авторов инициативы, идея состоит в том, чтобы максимально упростить процедуру предоставления этой услуги в первую очередь в небольших деревнях.

Как отмечают инициаторы внедрения новой схемы распространения Wi-Fi, задача состоит в том, чтобы устранить цифровое неравенство на всей территории Евросоюза.

«Эта инициатива должна стать примером Европы, которая полезна для ее граждан в повседневной жизни», — полагают они.

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