КНДР полностью отвергла новые санкции Совбеза ООН

Алматы. 13 сентября. КазТАГ — КНДР полностью отвергла новые санкции Совета безопасности ООН, сообщает портал Lenta.ru.

«Пхеньян отвергает незаконную резолюцию Совбеза ООН, в которой нам ракетный пуск назван угрозой международному сообществу и безопасности. Данным документом нас лишили права на самооборону. Это говорит о том, что нам надо быстрее создать мощный импульс в наращивании мощи Северной Кореи для обеспечения суверенитета и права на существование», — приводится заявление северокорейского МИД на сайте государственного новостного агентства ЦТАК.

Как отмечает МИД КНДР, ракета способна долететь до Америки и уничтожить часть России

Как сообщалось ранее, Совбез ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Так, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки Северной Корее сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. При этом Совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призыве к их возобновлению.