Главе «КазСтройСтекла» Токмади продлен арест еще на 2 мес.

Алматы. 13 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Главе «КазСтройСтекла» Муратхану Токмади продлен арест до 12 ноября, сообщил руководитель отдела информационного обеспечения Алматинского городского суда Дияс Махамбетов.

«Постановлением Алмалинского районного суда мера пресечения в отношении Токмади Муратхана в виде содержания под стражей продлена до 5 месяцев, то есть 12 ноября», — сказал Д. Махамбетов в среду.

Как сообщалось ранее, М. Токмади изъявил желание заключить сделку с прокурором о признании вины.

Напомним, межведомственной следственно-оперативной группой проводится досудебное расследование в отношении М.Токмади, которому вменяются вымогательство, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 194 и 287 УК РК).

М. Токмади был задержан 12 июня по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 ч.3 п.2 (вымогательство, с целью получения имущества в крупном размере) УК РК. 15 июня Алмалинский районный суд Алматы санкционировал его арест. Как сообщала генеральная прокуратура РК, при обыске у подозреваемого были изъяты финансовые документы, оружие, боеприпасы, подложные документы и другие вещественные доказательства.

Согласно материалам дела, М.Токмади подозревается в том, что в 2005 году, «вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, путем угроз применения насилия в отношении соучредителя ТОО «Семрюжком» и «КазСтройСтекло» путем вымогательства завладел долей уставного фонда в указанных предприятиях».

Материальный ущерб оценивается в размере 185,1 млн.