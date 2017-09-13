Мажилис одобрил урегулирование членства Казахстана в АБИИ

Астана. 13 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В мажилисе парламента в среду одобрили проект закона «О членстве Республики Казахстан в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития», Международной финансовой корпорации, Международной ассоциации развития, многостороннем агентстве гарантии инвестиций, Международном центре по урегулированию инвестиционных споров, Европейском банке реконструкции и развития, Азиатском банке развития, Исламском банке развития».

«Основной целью законопроекта является внесение изменений в закон от 6 декабря 2001 года о членстве в международных финансовых организациях в связи со вступлением Казахстана в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). 27 января 2016 года Казахстан стал членом банка путем ратификации статей его соглашения», — сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, представляя законопроект в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента.

«АБИИ является новым международным финансовым институтом с уставным капиталом $100 млрд. Банк создан 25 декабря 2015 года, штаб-квартира находится в Пекине. Законопроектом предлагается распространить положения и нормы действующего закона на банк», — пояснил он.

При этом министр перечислил основные преимущества и условия, которые несет с собой новый законопроект для финансового сектора страны.

«Во-первых, норма о том, что министерство финансов осуществляет операции и сделки, в том числе заимствования, также распространяется на банк. Во-вторых, положение о том, что Национальный банк является депозитарием всех средств и других активов, также действует в отношении банка. В-третьих, норма о том, что правительство принимает необходимые меры в связи с членством, назначает управляющего и заместителя, также распространяется на банк. Таким образом, условия членства Казахстана в международных финансовых организациях остаются неизменными», — констатировал Т.Сулейменов.