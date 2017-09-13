Казахстан вернул Китаю 180 тонн арахиса и семян подсолнечника, ввезенных без сертификата

Астана. 13 сентября. КазТАГ — Казахстан вернул китайским поставщикам почти 180 тонн арахиса и семян подсолнечника, ввезенных без фитосертификата, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«При ввозе из КНР арахиса в количестве 60 тонн и семян подсолнечника – 116,28 тонн (…) отсутствовал фитосанитарный сертификат», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МСХ в среду.

В целом отмечается, что с 26 августа по 8 сентября 2017 года при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, ввезенной на территорию Казахстана, выявлено 19 фактов нарушения законодательства РК и Евразийского экономического союза в области карантина растений.

В частности, из России в 10 случаях была ввезена продукция без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом (томаты — 10,2 тонны, картофель — 21 тонна, сливы — 0,04 тонны, арбузы — 0,5 тонн, рис — 0,1 тонны, бананы — 1,5 тонны, отруби — 17 тонн, пиломатериалы — 50 куб.м), в 5 случаях без маркировки на упаковке (томаты — 6 тонн, картофель — 44 тонны), в 2-х случаях в сопровождении с недействительным сертификатом (томаты — 1,5 тонн, пиломатериалы — 95 куб.м).

«Нарушители привлечены к административной ответственности. Вышеперечисленная подкарантинная продукция общим весом 278,12 тонны и 145 куб.м возвращены на территории стран-экспортеров», — отмечает пресс-служба минсельхоза.