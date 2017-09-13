Россия может ограничить ввоз сахара из Казахстана и Беларуси

Алматы. 13 сентября. КазТАГ – Россия может ввести ограничения на ввоз сахара из Казахстана и Беларуси, заявил газете «Ведомости» министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки (700 тыс. тонн – КазТАГ), которые мы должны вывезти. С другой – недобросовестная политика партнеров, Белоруссии и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран», — сказал А.Ткачев.

Он уточнил, что эти страны беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в том числе в России. А это, по его словам, давит на рынок – с начала августа по сентябрь цена упала почти вдвое: сахар подешевел с 44 до 26 рублей за 1 кг.

В связи с этим производство российского сахара стало неконкурентоспособным, и многие российские предприятия находятся в предбанкротном состоянии или терпят убытки, подчеркнул А.Ткачев.

По его словам, минсельхоз должен принять ряд эффективных мер по упорядочиванию рынка Евразийского экономического союза.