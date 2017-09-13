ОПЕК увеличила прогноз по добыче нефти в Казахстане в 2017-2018 гг.

Алматы. 13 сентября. КазТАГ – Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличила прогноз по добыче нефти в Казахстане в 2017-2018 годах, говорится в опубликованном ежемесячном докладе организации по рынку нефти за август этого года.

«В июле объем добычи нефти в Казахстане составил 1,48 млн барр./сутки, производство газоконденсата сохранилось на уровне 0,27 млн барр./сутки, соответственно общий объем добычи составил примерно 1,74 млн барр./сутки. В сравнении с предыдущим месяцем значимых изменений как таковых не наблюдается, однако в сравнении с показателями предыдущего года специалисты отмечают прирост в объеме 0,18 млн барр./сутки», — говорится в отчете.

При этом указывается, что месторождение Кашаган обеспечивает значительную долю такого роста. Так, в июле, по заявлениям оператора Eni, добыча здесь достигла 0,2 млн барр./сутки. При этом Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение компенсирует снижение добычи на Тенгизе. В августе консорциум NCOC, ведущий разработку Кашагана, начал закачку газа с целью увеличения добычи нефти до уровня не менее 0,3 млн барр./сутки к концу 2017 года и расширения мощностей месторождения примерно до 0,37 млн барр./сутки к концу следующего года.

«На основе приведенной информации и несмотря на то, что ежеквартальный прогноз добычи не изменился, оставшись на уровне 1,68 млн барр./сутки, прогноз добычи нефти в Казахстане в 2017 году был пересмотрен до 1,74 млн барр./сутки. Одновременно с этим более четких прогнозов по объемам производства в следующем году, скорее всего, сейчас нет, так как пик производительности Кашагана, как ожидается, сдвигается на 2019 год. Соответственно, прогноз предложения 2018 года был пересмотрен на 0,03 млн барр./сутки до среднего уровня 1,8 млн барр./сутки, что говорит о приросте в объеме 0,06 млн барр./сутки год к году», — отмечается в документе.

Между тем ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 280 тыс. барр./сутки — до 96,77 млн барр./сутки. При этом картель повысил прогноз по росту мирового спроса в 2017 году на 50 тыс. барр./сутки – до 1,42 млн барр./сутки.

Мировой спрос на нефть в 2018 году, как ожидает ОПЕК, окажется на 1,35 млн барр./сутки выше, чем в текущем году, и составит 98,12 млн барр./сутки. В августе ОПЕК прогнозировала, что мировой спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,28 млн барр./сутки относительно показателя текущего года и составит 97,8 млн барр./сутки.

Из отчета организации также следует, что добыча все еще превышает (на 260 тыс. барр.) целевой уровень в 32,5 млн барр., несмотря на снижение в августе среднесуточной добычи на 79 тыс. барр. по сравнению с июлем – до 32,75 млн барр.

Мировое потребление нефти в августе снизилось на 0,41 млн барр./сутки по сравнению с предыдущим месяцем в среднем до 96,75 млн барр./сутки, что выше на 1,66 млн барр./сутки по сравнению с предыдущим годом.

Как следует из отчета, в августе условия соглашения по сокращению добычи нефти выполняли только некоторые члены ОПЕК. Так, добыча Саудовской Аравии была на 510 тыс. барр./сутки ниже уровня октября 2016 года, тогда как квота в рамках соглашения составляет 468 тыс. барр. Перевыполнила план и Венесуэла, у которой суточная добыча в августе снизилась на 149 тыс. барр. к октябрю 2016 года (до 1,92 млн барр./сутки) при квоте страны в 95 тыс. барр. Кувейт снизил добычу на 136 тыс. барр./сутки (до 2,7 млн барр./сутки) при квоте в 131 тыс. барр.

В то же время другие участники картеля не полностью соблюдали свои квоты. Так, Ирак в августе добывал 4,45 млн барр./сутки, что на 113 тыс. барр. ниже уровня октября 2016 года при квоте в 210 тыс. барр. Добыча ОАЭ в августе установилась на уровне 2,9 млн барр./сутки, что на 106 тыс. барр. ниже уровня октября при квоте в 139 тыс. барр. Алжир снизил добычу на 23 тыс. барр./сутки (до 1,06 млн барр./сутки) при квоте в 50 тыс. барр. Иран в августе добывал 3,83 млн барр./сутки, что на 138 тыс. барр. выше уровня октября 2016 года. При этом по условиям соглашения Ирану можно наращивать среднесуточную добычу в пределах 90 тыс. барр.

Вместе с тем ожидается, что объем поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, вырастет на 0,78 млн барр./сутки в 2017 году из-за изменения баланса в поставках в Казахстане и США. В 2018 году прогнозируется рост поставок нефти из стран, не входящих в картель, на 1 млн барр./сутки после пересмотра в сторону снижения в России и Казахстане.

Рост поставок вне ОПЕК прогнозируется на 780 тыс. барр./сутки в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. Основные изменения за месяц обусловлены увеличением ожидаемого роста добычи нефти в Казахстане в 2017 году и более низким ростом поставок нефти в США. Прогноз поставок на 2018 год был понижен на 100 тыс. барр./сутки до 1 млн барр./сутки из-за изменений производства в Казахстане и России. Следовательно, поставки вне ОПЕК в среднем составят 58,8 млн барр./сутки в 2018 году, отмечается в докладе.

Как сообщалось, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня, в том числе Казахстан – на 20 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на I полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года.

Сейчас профильные министры обсуждают возможность продления пакта ОПЕК+ как минимум еще на 3 мес. Следующая встреча ОПЕК запланирована на ноябрь.