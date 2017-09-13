Астана. 13 сентября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в среду на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный 9-14 м/с, +10+12.

В Алматы также переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +21+23.

В Акмолинской и Костанайской областях местами осадки, туман, ветер 15-20 м/с, +9+14 и +12+17 соответственно. В Павлодарской области местами небольшие дожди, возможно усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, +8+13. В Северо-Казахстанской области осадков не ожидается, местами туман, ветер 15-20 м/с, +7+12.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях местами дожди, туман, ветер 15-20 м/с, +10+15 и +5+10 соответственно.

На территории Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей синоптики прогнозируют погоду без осадков, местами усиление ветра 15-20 м/с, температура воздуха днем в регионах +20+25. В Алматинской области днем осадков не ожидается, +18+23.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях также ясно, без осадков, +25+30, +24+29, +20+25 и +20+25 соответственно.

В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности, на отдельных реках Западного Алтая (ВКО) в связи с дождями – подъемы уровней воды. На р. Сырдария в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей будут происходить колебания уровней воды за счет руслового регулирования.