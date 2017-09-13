Суд продлил арест руководителю комитета фармации минздрава РК Пак

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Алматы. 13 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Суд продлил арест исполняющей обязанности председателя комитета фармации министерства здравоохранения РК Ларисе Пак, сообщили в пресс-службе столичного суда.

«Районный суд №2 Алматинского района продлил арест Пак Ларисе Юн-Бойевне до 4 октября 2017 года», — сказали в суде в среду.

Как сообщалось ранее, 3 июля исполняющая обязанности председателя комитета фармации министерства здравоохранения РК Л. Пак задержана по подозрению в получении взяток на общую сумму Т10 млн. Также задержаны руководитель департамента фармации по Павлодарской области З.Кажинова, главный специалист комитета фармации по Южно-Казахстанской области П.Имамходжаев, главный эксперт комитета фармации Д.Ибраева.

По сообщению Нацбюро по противодействию коррупции, должностные лица подозреваются в систематическом получении взяток и лоббировании интересов фармкомпаний, а также в хищении бюджетных средств путем завышения стоимости медицинских препаратов, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

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