Порядка 80% всего прицепного сельхозоборудования в Казахстане уже отработало свой ресурс

Астана. 13 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Порядка 80% всего прицепного оборудования в Казахстане уже отработало свой ресурс, сообщил председатель союза сельхозмашиностроителей РК Серикбай Чегеев.

«Вы знаете, наш технопарк можно охарактеризовать следующим образом: у нас порядка 500 тыс. единиц навесного прицепного оборудования всякого стоит. Из них порядка 80% уже отработало свой ресурс. А некоторые из них уже отслужили больше 30 лет. Оборудование устарело как физически, так и морально. Сейчас уже совсем другие технологии. Сегодня одно новое оборудование может делать по 3 или 4 операции. То есть увеличилась и скорость, и производительность», — сказал С. Чегеев на брифинге в министерстве сельского хозяйства (МСХ) в четверг.

Между тем, как уже сообщалось, в МСХ состоялось подписание соглашения между несколькими кредитными компаниями, благодаря которому аграрии получат кредиты на сумму до Т5 млрд на покупку именно прицепного оборудования.

«Мы, посмотрев на западный опыт, взяли для себя самое лучшее, при этом используя наши материалы. Могу сказать, что уровень локализации на наших сельхозмашиностроительных предприятиях составляет от 40% до 80%, но мы будем стараться довести все это до 95% в течение ближайших 5 лет. Здесь также многое будет зависеть от сырья, не весь металл делают в нашей стране. Часть металла приходится покупать в России и Финляндии. Многое будет зависеть от индустриализации Казахстана в целом», — подчеркнул С.Чегеев.