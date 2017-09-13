В Алматы установят мемориальную доску журналисту и ученому-литературоведу Жумагали Исмагулову

Алматы. 13 сентября. КазТАГ – В Алматы установят мемориальную доску журналисту, ученому-литературоведу, писателю-публицисту Жумагали Исмагулову.

Мемориальная доска будет установлена на доме, где жил Ж.Исмагулов, по ул.Богенбай батыра (уг. Абылай хана).

Жумагали Исмагулов родился в Кустанайской области КазССР 17 апреля 1928 года, был видным общественным деятелем Казахстана, журналистом, писателем-публицистом, переводчиком, ученым-литературоведом, заслуженным работником культуры РК, членом Союза писателей и Союза журналистов РК, доктор филологических наук, профессор.

В разные годы работал директором информационного агентства при совмине Казахской ССР (КазТАГ), заведующим отделом абаеведения Института литературы и искусства НАН Казахстана. Ж.Исмагулов был одним из ярких исследователей творчества Абая. Одной из его книг была «Абай: даналық дәрістері» (Абай: уроки мудрости).

Кроме того, Ж Исмагулов перевел на казахский язык литературно-критические статьи Н.Добролюбова (1955), повесть В.Даля «Бикей и Мауляна» (1965), Э.Казакевича «Синяя тетрадь» (1966), романы В.Анчишкина «Арктический роман» (1975) и Стендаля «Красное и черное» (1978). Принимал участие в переводе на казахский язык рассказов М.Горького, А.Чехова, П.Бровки, В.Лациса, В.Закруткина, Ю.Казакова, осуществил перевод пьес И.Тургенева «Нахлебник», А.Островского «Бесприданница», ряда киносценариев. Перевел роман П.Коэльо «Заир».

Научная и общественная деятельность Ж.Исмагулова отмечена орденами «Құрмет», Дружбы народов, «Знак Почета».

Ж.Исмагулов скончался 14 января 2011 года.