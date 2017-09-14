Австралийская компания начала геологоразведку минеральных песков в СКО

Петропавловск. 14 сентября. КазТАГ — Австралийская компания начала геологоразведку минеральных песков в Северо-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе акима СКО.

В ходе рабочей поездки в район им. Г. Мусрепова аким СКО Кумар Аксакалов ознакомился с работой австралийской горнодобывающей компании ТОО «Iluka Exploration Kazakhstan».

«Iluka является транснациональной компанией, которая занимается поиском и исследованием минеральных песков. Это крупнейший производитель циркона и рутила в мире. Летом этого года мы встречались и обсуждали план геологоразведочных работ в регионе», — отметил К. Аксакалов.

О том, как проводятся исследования, главе региона рассказал генеральный директор компании Тони Торнтон.

«Сейчас мы сфокусированы на Северном Казахстане. Только что закончили работу в Костанайской области. Наша компания осуществляет разведку минеральных песков, разработку проектов, производство, маркетинг и успешно реабилитирует площади, где проводит свои работы», — проинформировал Т. Торнтон.

«По словам Т. Торнтона, первые результаты геологоразведки ожидаются к зиме… Если найдут минеральные пески, то в этом месте будет построен завод по их переработке», — заключили в пресс-службе.

Iluka Exploration Kazakhstan шестая по величине добывающая компания в Австралии, занимающая лидирующие позиции в отрасли минеральных песков. Компания инвестирует в геологоразведку в год порядка $12 млн.