Никаких предпосылок для девальвации тенге в Казахстане нет – Назарбаев

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Астана. 14 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан. Никаких предпосылок для девальвации тенге в Казахстане нет, считает президент РК Нурсултан Назарбаев.

«На первый вопрос отвечу – это досужие домыслы (мнение некоторых экспертов о том, что в октябре-ноябре возможна девальвация тенге – КазТАГ). Никаких предпосылок, по крайней мере сейчас, для этого нет», — сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции для отечественных и иностранных журналистов в четверг.

«Свободно плавающий курс тенге – правильный. Если жестко его привязать, то придется тратить государственные деньги. Во всем мире так. Мы уже привыкаем», — добавил президент, комментируя вопрос журналистов о том, что эксперты предлагают отказаться от таргетирования и перейти фиксированному курсу.

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