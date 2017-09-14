Никаких предпосылок для девальвации тенге в Казахстане нет – Назарбаев

Астана. 14 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Никаких предпосылок для девальвации тенге в Казахстане нет, считает президент РК Нурсултан Назарбаев.

«На первый вопрос отвечу – это досужие домыслы (мнение некоторых экспертов о том, что в октябре-ноябре возможна девальвация тенге – КазТАГ). Никаких предпосылок, по крайней мере сейчас, для этого нет», — сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции для отечественных и иностранных журналистов в четверг.

«Свободно плавающий курс тенге – правильный. Если жестко его привязать, то придется тратить государственные деньги. Во всем мире так. Мы уже привыкаем», — добавил президент, комментируя вопрос журналистов о том, что эксперты предлагают отказаться от таргетирования и перейти фиксированному курсу.