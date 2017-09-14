Из-за ремонта моста через р. Есентай в Алматы частично перекроют движение транспорта

Алматы. 14 сентября. КазТАГ — Из-за ремонта моста через реку Есентай в Алматы движение транспорта будет частично перекрыто, сообщила пресс-служба городского акимата.

«В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Есентай движение по пр. Абая с ул. Муканова в восточном направлении с 14 по 17 сентября в ночной период с 23.00 до 06.00 будет перекрыто», — говорится в сообщении в четверг.

При этом отмечается, что временный проезд транспорта будет осуществляться по ул. Сатпаева и ул.Курмангазы.