Преподавание на латинице начнется в казахстанских школах с 2022 г. – Назарбаев

Новости 105 0

Астана. 14 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан. Преподавание на латинице начнется в казахстанских школах с 2022 года, сообщил глава государства Нурсултан Назарбаев.

«По моим данным, где-то к 2022 году с первого класса преподавание начнется на латинском алфавите», — сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции для отечественных и иностранных журналистов в четверг.

При этом он отметил, что до 2022 года вопрос перехода казахского языка на латиницу будет дорабатываться.

«Мне вчера рассказали, что в интернете обсуждают написание слова «cәбіз» на латинице – saebiz. Но, к примеру, для написания «школа» на немецком Schule. В казахском языке нет «ю», «я», «ь». Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому приходим в основу. Это важнейшее мероприятие. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить», — подчеркнул глава государства.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. В казахстанских школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года
  2. Предложенный вариант казахского алфавита на латинице отражает весь звуковой ряд казахского языка
  3. «Как будут выглядеть имена известных политиков на латинице». «Русский язык в Казахстане: конкурентная борьба, дефолт или сохранение статус-кво?». «Нацпатам дают голос, когда надо отвлечь от других проблем»
  4. Размещение госзаказа в частных школах частично снимет нагрузку с государства, считают в МОН РК
  5. Разработка техдокументации для АЭС в Казахстане начнется в 2017 г.

Новости партнеров

Загрузка...