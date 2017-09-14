Преподавание на латинице начнется в казахстанских школах с 2022 г. – Назарбаев

Астана. 14 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Преподавание на латинице начнется в казахстанских школах с 2022 года, сообщил глава государства Нурсултан Назарбаев.

«По моим данным, где-то к 2022 году с первого класса преподавание начнется на латинском алфавите», — сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции для отечественных и иностранных журналистов в четверг.

При этом он отметил, что до 2022 года вопрос перехода казахского языка на латиницу будет дорабатываться.

«Мне вчера рассказали, что в интернете обсуждают написание слова «cәбіз» на латинице – saebiz. Но, к примеру, для написания «школа» на немецком Schule. В казахском языке нет «ю», «я», «ь». Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому приходим в основу. Это важнейшее мероприятие. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить», — подчеркнул глава государства.