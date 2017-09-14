Казахстан продлит соглашение с ОПЕК в случае эффективности договоренностей

Астана. 14 сентября. КазТАГ — Оксана Скибан . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о дальнейшей поддержке соглашения ОПЕК по снижению добычи нефти.

«Мы присоединились к единому мнению по ОПЕК — по снижению добычи. Казахстан снизил на 20 тыс. баррелей (суточную добычу – КазТАГ). Хотя с пуском Кашагана нам это не так просто делать, но мы солидарность проявляем, потому что это влияет на цены. Средняя цена — $52-55 за баррель. Это устраивает нас всех», — сказал Н. Назарбаев на пресс-конференции в Акорде в четверг.

При этом он отметил, что Казахстан будет поддерживать соглашения ОПЕК и дальше в случае положительного влияния договоренностей на нефтяные цены.

«Потому что наши бюджеты были рассчитаны на $40-45 за баррель, а сейчас идет $52-55. Значит, если эта позиция будет срабатывать, мы и дальше будем поддерживать солидарность с другими нефтедобывающими странами, чтобы удерживать такую возможность по цене. Конечно, чем больше цена, тем больше поступление денег. Мы накапливаем в Нацфонде, который помогает нам выходить из кризиса, развивать индустриализацию, развивать инфраструктуру Казахстана», — заключил глава государства.

Как сообщалось, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня, в том числе Казахстан – на 20 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на I полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года.

Сейчас профильные министры обсуждают возможность продления пакта ОПЕК+ как минимум еще на 3 мес. Следующая встреча ОПЕК запланирована на ноябрь.