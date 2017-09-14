В Казахстане предлагают ужесточить ответственность за тарифный и ценовой сговор в сфере предпринимательства

Астана. 14 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В министерстве национальной экономики предлагают ужесточить ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, в частности, за тарифный и ценовой сговор.

«На рассмотрение вносится концепция о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности. В рамках реализации поручения главы государства по оптимизации законов, по согласованию с администрацией президента, о включении в законопроект поправок по совершенствованию выявления и пресечения ценового сговора, в том числе на торгах государственного и квазигосударственного сектора, а также усиление ответственности за создание тарифных и ценовых сговоров», — сообщил вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов в четверг на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

По его словам, изучение зарубежного опыта антимонопольных расследований поможет в принятии ряда аналогичных мер в казахстанском законодательстве.

«В данном случае предлагается введение административной ответственности за нарушение антиконкурентных требований к закупкам и торгам. На основании вышеизложенного прошу внести изменение в концепцию законопроекта для дальнейшего его рассмотрения в установленном порядке», — заключил вице-министр.