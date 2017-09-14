Казахстан, Узбекистан и Таджикистан должны подписать «точки стыка» на границе, считает Назарбаев

Астана. 14 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Казахстан, Узбекистан и Таджикистан должны подписать «точки стыка» на границе, считает президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Три государства – Узбекистан, Таджикистан и Казахстан – должны подписать «точки стыка» на границе. Проблем нет, но надо его подписать для решения», — сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции для отечественных и иностранных журналистов в Акорде в четверг.

Он добавил, что «с соседями всегда возникают вопросы, потому что они соседи».

«Я сейчас буду в Узбекистане и Туркменистане, в октябре буду в России, так что вопросы всегда есть», — отметил Н.Назарбаев.

«Сейчас с нашими соседями, особенно с Узбекистаном, складывается очень хорошая обстановка. Например, все пропускные пункты открыты, они почти обнулили большие акцизы на нашу пшеницу. Была такая парадоксальная ситуация, когда через Казахстан им надо ехать из Ташкента в другую область, или мы должны были из Мактарала через Узбекистан ехать к нам – и оба эти пункта были закрыты, дороги разобраны, и мы обходными путями вместо 50 км ездили 150. Сегодня это приведено в соответствие и все будет нормально. Только в этом году торговля с Узбекистаном выросла на 35%», — добавил он.

Глава государства отметил, что «это очень хороший показатель, есть обмен товарами».

«Поэтому будем обсуждать межгосударственные отношения и региональные вопросы», — уточнил президент повестку своего визита в Узбекистан.

Также он сообщил, что посетит Туркменистан по приглашению президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

«В Туркменистане будут Азиатские игры по единоборству, президент пригласил меня на открытие. Он же приезжал на открытие EXPO-2017, теперь я должен к нему ехать», — сказал Н.Назарбаев.

Как сообщалось, президент Казахстана 16 сентября посетит с государственным визитом Республику Узбекистан. В Ташкенте предполагается проведение встречи с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, в рамках которой будут обсуждены пути дальнейшего развития двусторонних отношений.

17 сентября глава государства совершит рабочий визит в Туркменистан, в рамках которого посетит V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.