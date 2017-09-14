Каждая страна должна поспособствовать установлению мира в Сирии, считает Назарбаев

Астана. 14 сентября. КазТАГ – Каждая страна должна поспособствовать установлению мира в Сирии, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«В результате этих переговоров (в рамках Астанинского процесса – КазТАГ) удалось остановить войну кое-где и создать три очага деэскалации. Их освободили, мир наступает. Сейчас будет обсуждаться следующее поле для деэскалации дальше. Думаю, что мы большой вклад вносим», — сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции для отечественных и иностранных журналистов в четверг.

Он подчеркнул, что за последние годы из этого региона насчитывается 5 млн беженцев, разрушены самые величайшие памятники мировой истории и культуры.

«Спрашивается: за что? Вот почему мы в Казахстане ценим стабильность политическую – это возможность развиваться. Поэтому мы выступаем за мирное разрешение вопроса. Я думаю, до мира еще далеко, но каждая страна по мере своих сил и возможностей должна способствовать. И мы делаем свою часть работы. Я думаю, мы должны продолжать», — сказал президент РК.

Напомним, сегодня в Астане стартовала 6-я международная двухдневная встреча по урегулированию ситуации в Сирии. На ней планируют рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации в Сирии, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Планируется, что стороны примут совместное заявление о разминировании в гуманитарных целях исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.