Потраченные на проведение EXPO-2017 средства окупились – Назарбаев

Астана. 14 сентября. КазТАГ – Потраченные на проведение EXPO-2017 средства окупились, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Деньги потраченные (на EXPO-2017 – КазТАГ) уже вернулись. За счет посещений и за счет туристов, которые были здесь. Заполнили все гостиницы Астаны, все рестораны, все концертные залы, и все магазины, весь бизнес получил хороший толчок. Поступления в бюджет Астаны повысились в несколько раз за эти годы. Бизнесмены тоже заработали свои деньги, и все это в копилку страны», — сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции для отечественных и иностранных журналистов в четверг.

«Плюс, если говорить о том, что 1400 казахстанских компаний участвовали в строительстве, поставляли металл, оборудование, стеновые материалы. Этот мультипликативный эффект прошел по всем этим предприятиям», — добавил президент.

Как сообщал глава государства на церемонии закрытия EXPO-2017, предприятия МСБ получили заказы на поставку товаров услуг на сумму Т640 млрд, спрос на услуги туроператоров повысился в 1,8 раза.

Напомним, международная специализированная выставка EXPO-2017 проходила в течение трех месяцев – с 10 июня по 10 сентября. В ней приняли участие 115 стран и 22 международные организации.