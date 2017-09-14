Конфликт с арабскими странами обошелся Катару почти в $40 млрд

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Катар был вынужден потратить почти $40 млрд на поддержку собственной экономики в течение 2-х месяцев с момента начала конфликта эмирата с четырьмя арабскими странами – Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом, сообщает ТАСС.

«Доха израсходовала $38,5 млрд на поддержку экономики страны в первые два месяца с тех пор, как в начале июня «арабский квартет» разорвал дипломатические отношения с Катаром. Эта сумма составляет около 23% валового внутреннего продукта эмирата», — приводится информация международного рейтингового агентства Moody's.

Как отмечается, в настоящее время Катар сталкивается с серьезными проблемами в финансово-экономической и социальной областях ввиду ограничений, введенных арабскими государствами в туристическом бизнесе, торговле и банковской сфере. В результате конфликта только в июне и июле нынешнего года из банков эмирата за рубеж было выведено около $30 млрд. При этом в страну практически не поступало средств от соседних государств Персидского залива, поддерживающих санкции против Дохи.

Вместе с тем, как замечает Moody's, в условиях продолжения конфликта в нынешнем году Катар еще сможет самостоятельно покрывать внутренние расходы и не заимствовать средства на международном финансовом рынке.

Как сообщалось, кризис в отношениях Катара с арабскими государствами продолжается с начала лета. 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвиняя его в поддержке терроризма, а также о закрытии границ с Катаром, что, по сути, стало объявлением блокады. Стороны до сих пор не пришли к взаимоприемлемому решению.