Париж объявлен столицей летних Олимпийских игр 2024 г., Лос-Анджелес – Игр 2028 г.

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, а Лос-Анджелес примет Олимпиаду в 2028 году, сообщает Русская служба ВВС.

Как отмечается, об этом объявил Международный олимпийский комитет на сессии в Лиме.

Париж и Лос-Анджелес были утверждены столицами летних Олимпийских игр 2024-го и 2028 годов в начале июля, однако тогда не было решено, кто из них проведет Игры первым. Претенденты должны были договориться об этом сами. 31 июля было объявлено, что Лос-Анджелес официально подал заявку на проведение Игр в 2028 году.

На проведение Олимпийских игр 2024-го и 2028 годов также претендовали Гамбург, Будапешт и Рим, но в окончательный список они не вошли.

Как напоминает Русская служба ВВС, и Париж, и Лос-Анджелес уже дважды становились хозяевами Игр: Париж принимал Олимпиады в 1900-м и 1920 годах, а Лос-Анджелес – в 1932-м и 1984 году.

Между тем ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.