Астана. 14 сентября. КазТАГ – Погода без осадков сохранится в четверг на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с, +16+18.

В Алматы также переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +21+23.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях синоптики прогнозируют погоду без осадков, местами туман, +13+18, +13+18, +13+18 и +16+21 соответственно.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях осадков также не ожидается, местами туман, +13+18 и +11+16 соответственно.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ясная погода, +20+25, +27+32 и +23+28 соответственно; в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях местами усиление ветра, возможны пыльные бури. В Алматинской области также ясно, осадков не ожидается, +19+24.

На территории Западно-Казахстанской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, пыльные бури, температура воздуха +25+30. В Мангистауской, Атырауской, и Актюбинской областях ясная погода, без осадков, +24+29, +27+32 и +25+30 соответственно; в Атырауской области местами возможно усиление ветра, пыльные бури.

В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности, на отдельных реках Западного Алтая (ВКО) – подъемы уровней воды. На р. Сырдария в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей будут происходить колебания уровней воды за счет руслового регулирования.