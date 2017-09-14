Назарбаев пообещал разобраться в ситуации со скандальными учебниками русского языка

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Астана. 14 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал разобраться в ситуации со скандальными учебниками русского языка, передает корреспондент агентства.

«Честно говоря, я все знаю, но в этом оказался не осведомлен. Я не знаю, о чем идет речь, давайте разберемся. Должны быть нормальные учебники, которые удовлетворяют спрос для того, чтобы нормально воспитывать детей. И родители детей тоже должны быть довольными. В этом направлении будем работать. Я поручу министерству образования растолковать и объяснить, в чем проблема», — сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции для отечественных и иностранных журналистов в Акорде в четверг.

Напомним, в начале нового учебного года в Казахстане разгорелся скандал по поводу учебников русского языка для пятых и седьмых классов, в которые включили задания и фразы, по мнению родителей, не имеющие ничего общего с русским языком.

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